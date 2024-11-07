Путин рассказал о готовности к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что переговоры должны основываться не только на существующей базе, но и исходя из реалий сегодняшнего дня.

По его словам, российская сторона стремится к восстановлению мира, а также спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

До этого Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию.

Российский лидер также заявлял, что истоком последних конфликтов — от Югославии до Украины — является геополитическая жадность западных стран.

Президент России 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал НАТО анахронизмом.