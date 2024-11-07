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Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО

Путин: НАТО вынудило Россию начать СВО и добилось того, чего хотело на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Вот и довел (Запад. — «Газета.Ru») до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — сказал он.

По словам Путина, Запад стремится «разорвать между собой» Россию и Европу, особенно Россию и Германию, Францию.

Российский лидер до этого заявлял, что истоком последних конфликтов — от Югославии до Украины — является геополитическая жадность западных стран.

Президент России 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал НАТО анахронизмом.

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