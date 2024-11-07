Путин заявил о необходимости долгосрочного урегулирования ситуации на Украине

На Украине нужно не перемирие «на полчаса или полгода», а условия для долгосрочного урегулирования ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, и чтобы Украина в конце концов стала независимым суверенным государством», — сказал он.

По словам главы государства, русский и украинский народы продолжают оставаться братскими, несмотря на сегодняшние трагические события.

Также на заседании Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

До этого он сказал, что граждан Украины «натаскивают» против русских и превращают в пушечное мясо.

Президент России 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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