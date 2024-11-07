Путин заявил, что украинцев превращают в пушечное мясо

Граждан Украины «натаскивают» против русских и превращают в пушечное мясо, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что враги страны постоянно ищут новые способы избавиться от России.

«Теперь в качестве такого инструмента используют Украину и украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая их, по сути, в пушечное мясо», — сказал Путин.

По словам президента, все это Запад маскирует под рассуждения о «европейском выборе», и заявил, что России такого «выбора» не нужно.

Он также обвинил западные страны в расизме по отношению к другим государствам.

Путин 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал НАТО анахронизмом.