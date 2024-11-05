Путин вспомнил, как трудился в студенческих стройотрядах в Коми

В беседе с новым врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном президент России Владимир Путин вспомнил о своем опыте работы в студенческих стройотрядах. Об этом эпизоде сообщает РИА Новости.

«Я ведь тоже там (в Республике Коми. — Ред.) немножко работал. Правда, это было в стройотрядах студенческих», — сказал Путин, обсуждая с Гольдштейном регион.

Часом ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну пост врио главы республики Коми. Гольдштейн «с гордостью и честью» принял предложение президента.

5 ноября сообщалось, что глава республики Коми Владимир Уйба покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы на федеральном уровне.

4 ноября аналогичным образом стало известно об отставке глав еще двух российских регионов: Ростовской и Тамбовской областей. О том, что они подают в отставку в связи с переходом на новую работу, в своих Telegram-каналах сообщили Василий Голубев и Максим Егоров.

На место Егорова в качестве врио главы Тамбовской области президентским указом был назначен депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов. А врио губернатора Ростовской области стал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Оба они будут занимать свои должности как минимум до выборов в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно, когда состоятся выборы главы Коми.