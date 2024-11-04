Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ОАК Слюсарь стал новым врио губернатора Ростовской области

Путин назначил экс-главу ОАК Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Принять отставку губернатора Ростовской области Голубева В. Ю. по собственному желанию. Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — сообщается в указе.

Также издание 161.RU, ссылаясь на источник, сообщило, что в рабочем кабинете губернатора Ростовской области Василия Голубева прошли обыски после того, как политик подал в отставку.

До этого депутат Государственной думы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост врио главы Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что глава Тамбовской области уходит в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами