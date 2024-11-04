Глава ОАК Слюсарь стал новым врио губернатора Ростовской области

Возглавлявший Объединенную авиастроительную корпорацию Юрий Слюсарь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Принять отставку губернатора Ростовской области Голубева В. Ю. по собственному желанию. Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — сообщается в указе.

Также издание 161.RU, ссылаясь на источник, сообщило, что в рабочем кабинете губернатора Ростовской области Василия Голубева прошли обыски после того, как политик подал в отставку.

До этого депутат Государственной думы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост врио главы Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что глава Тамбовской области уходит в отставку.