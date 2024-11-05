Стало известно, когда состоятся выборы главы Коми

Выборы главы республики Коми пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме региона.

Там добавили, что в один день пройдут выборы главы регионы и нового состава Госсовета республики.

5 ноября глава республики Коми Владимир Уйба объявил, что покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Владимира Уйбу во главе Коми может сменить глава Еврейской области Ростислав Гольдштейн.

За день до этого также стало известно об отставке глав еще двух российских регионов: Ростовской и Тамбовской областей. О том, что они подают в отставку в связи с переходом на новую работу, в своих Telegram-каналах сообщили Василий Голубев и Максим Егоров.

В единый день голосования 14 сентября 2025 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 16 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ.

Ранее политолог назвал одну из самых интересных кампаний ЕДГ.