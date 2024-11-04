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Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку

Губернатор Ростовской области Голубев уходит в отставку из-за смены работы

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Пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в своем Telegram-канале, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

Он написал, что слаженные действия команды жителей Донского региона позволили решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, а также сделать Ростовскую область регионом-лидером.

«Где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — заключил Голубев.

За несколько минут до этого глава Тамбовской области Максим Егоров также заявил о своем уходе в отставку. Он опубликовал видео, в котором сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне.

В середине октября глава города Назрань, расположенного в Республике Ингушетия, Урусхан Евлоев досрочно сложил с себя соответствующие полномочия. Власти населенного пункта добавили, что временно исполняющим обязанности главы Назрани стал Рамзан Тутаев. До этого он занимал должность заместителя главы города.

Ранее в Петербурге массово уволили гаишников.

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