Глава Тамбовской области уходит в отставку

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку.

Егоров опубликовал видео, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне.

«Я – настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь мне товарищ», — заключил Егоров.

В середине октября глава города Назрань, расположенного в Республике Ингушетия, Урусхан Евлоев досрочно сложил с себя соответствующие полномочия. Власти населенного пункта добавили, что временно исполняющим обязанности главы Назрани стал Рамзан Тутаев. До этого он занимал должность заместителя главы города.

До этого глава города Североморска в Мурманской области Олег Прасов подал заявление об отставке. Чиновник направил прошение после встречи с губернатором региона Андреем Чибисом, который в тот же день поручил ввести в населенном пункте режим повышенной готовности и решить возникшие проблемы в сфере управления жильем.

Ранее в Петербурге массово уволили гаишников.