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Путин назначил участника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области

Участник «Времени героев» Первышов стал врио главы Тамбовской области

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области. Указ о назначении размещен на сайте Кремля.

В документе говорится, что президент принял отставку главы Тамбовской области Максима Егорова по собственному желанию. В свою очередь, Евгений Первышов назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.

4 ноября стало известно, что глава Тамбовской области Максим Егоров подал в отставку. В своем Telegram-канале он разместил видеообращение, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне. Выборы главы Тамбовской области пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Ранее «Ведомости» назвали возможного кандидата на пост главы Ростовской области.

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