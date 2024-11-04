Путин назначил участника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области

Депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов принял предложение президента России Владимира Путина занять пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области. Указ о назначении размещен на сайте Кремля.

В документе говорится, что президент принял отставку главы Тамбовской области Максима Егорова по собственному желанию. В свою очередь, Евгений Первышов назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.

4 ноября стало известно, что глава Тамбовской области Максим Егоров подал в отставку. В своем Telegram-канале он разместил видеообращение, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне. Выборы главы Тамбовской области пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Ранее «Ведомости» назвали возможного кандидата на пост главы Ростовской области.