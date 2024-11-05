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Глава республики Коми Владимир Уйба подал в отставку

Глава Коми Уйба подал в отставку и перейдет на работу на федеральном уровне

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава республики Коми Владимир Уйба покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — сказал Уйба.

Иных подробностей пока нет.

4 ноября аналогичным образом стало известно об отставке глав еще двух российских регионов: Ростовской и Тамбовской областей. О том, что они подают в отставку в связи с переходом на новую работу, в своих Telegram-каналах сообщили Василий Голубев и Максим Егоров.

На место Егорова в качестве врио главы Тамбовской области президентским указом был назначен депутат Госдумы, выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов. А врио губернатора Ростовской области стал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Оба они будут занимать свои должности как минимум до выборов в сентябре 2025 года.

После этого сообщалось, что ушедший в отставку тамбовский губернатор Егоров может возглавить Минстрой.

Ранее стало известно имя нового возможного гендиректора ОАК.

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