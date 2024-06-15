Французский политик объяснил отказ НАТО от мирной инициативы Путина

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс отказался от условий мирного урегулирования на Украине, предложенных Владимиром Путиным, поскольку желает прямого конфликта с Россией. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

«Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу)», — написал Филиппо.

По его словам, еще хуже, что в альянсе угрожают и заявляют о нахождении в состоянии высокой степени готовности нескольких сотен тысяч солдат. Такое развитие событий говорит о том, что в НАТО хотят войны, считает политик.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что инициатива Путина об урегулировании конфликта на Украине якобы не содержит «реального мирного предложения».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным и отметил, что Запад продолжит помогать Украине.

Ранее глава Пентагона заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия о мире.