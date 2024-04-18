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США начнут лицензировать поставки в Россию шарикоподшипников и розеток

США расширили меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана

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Jonathan Ernst/Reuters

США расширили меры экспортного контроля в отношении Российской Федерации, Белоруссии и Ирана, включив в перечень подпадающей под ограничения продукции дополнительные наименования. Об этом сообщает ТАСС.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, которые входят в структуру минторга США, включило в список фрезерные станки, шарикоподшипники, электрические вилки и розетки на напряжение не более тысячи вольт. В публикации отмечается, что поставки вышеперечисленных товаров в Россию и другие указанные страны будут лицензироваться правительством США.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны единогласно поддержали усиление антироссийских санкций.

До этого президент Сербии Александар Вучич опроверг предположения, что в ходе его визита в Париж французский коллега Эммануэль Макрон каким-либо образом принуждал его ввести санкции в отношении Российской Федерации.

Также Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, который находится с визитом в Париже.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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