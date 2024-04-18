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Макрон рассказал о своих планах посетить Киев

Макрон сообщил, что по-прежнему собирается посетить Киев, но даты визита пока нет

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по-прежнему собирается посетить Киев, однако даты визита пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что поездка в столицу Украины все еще запланирована, но в текущий момент он не может назвать конкретную дату.

До этого стало известно, что украинская сторона просит французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление.

Отмечается, что украинские вооруженные силы заинтересованы в получении от Франции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты. Он добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок. Для этого он продолжит требовать от французских компаний наращивать темпы производства.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.

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