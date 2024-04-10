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В Кремле резко отреагировали на слова генсека ООН об Украине

Песков ответил на слова генсека ООН об Украине фразой «Россия стала больше»

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Странам и международным организациям следует учитывать геополитические реалии при оценке событий на Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретаря президента РФ цитирует РБК.

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. <...> Российская Федерация стала больше, появилось четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — заявил Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на сообщение о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш хотел бы добиться окончания украинского конфликта при соблюдении принципа территориальной целостности.

8 апреля официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН разделяет с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоенность по поводу ударов БПЛА по Запорожской атомной электростанции.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты и Великобритания, снабжая Украину дронами, стоят за атаками на Запорожскую АЭС, спонсируют ядерный терроризм Киева.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину.

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