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В Верховной раде охарактеризовали действующее украинское руководство

Депутат Рады Геращенко назвала неэффективным действующее руководство страны

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РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко, представляющая партию «Европейская солидарность», назвала действующую в стране власть неэффективной и непрофессиональной. Пост с соответствующим содержанием парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.

Таким образом законодатель прокомментировала отмену выборов главы государства, которые должны были состояться в марте 2024 года. Она признала, что в текущей ситуации проведение всеобщего голосования невозможно, и призвала граждан сосредоточиться на поддержке армии.

«Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство», — добавила Геращенко.

В частности, депутат указала не необходимость вернуть субъектность Верховной раде Украины и кабинету министров страны. По мнению парламентария, этот шаг важен для выживания государства.

«Не может офис [президента Украины Владимира] Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось», — подчеркнула законодатель.

31 марта на Украине должны были пройти очередные президентские выборы, однако голосование так и не состоялось. В руководящих кругах страны это решение связали с продолжающимся конфликтом между Киевом и Москвой, а также действием военного положения.

Ранее Зеленского назвали нелегитимным президентом.

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