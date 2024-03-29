Эксперт объяснил, почему на Западе стали чаще говорить об угрозе со стороны РФ

Западным политикам выгодно говорить о растущей «угрозе нападения РФ на страны НАТО», поскольку — это выделение дополнительных средств, строительство новых военных баз и т.д. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Это все играет на руку тем политикам, которые за счет раздувания этого психоза получают свои дивиденды, прибыль и политические преференции. Да, сегодня у нас нет поводов для того, чтобы атаковать НАТО. Но блок сам может провести какую-либо провокацию», — сказал Липовой.

Он подчеркнул, что Россия готова ответить на любо выпад Североатлантического альянса.

26 марта полиция безопасности Финляндии (Supo) заявила, что Россия якобы представляет собой «наиболее серьезную угрозу» для безопасности государства.

Как сообщается в отчете, «российские операции влияния на Финляндию» связаны с изменением внешнеполитической линии Хельсинки и вступлением страны в НАТО. Россия якобы стремится «повлиять на характер членства Финляндии в НАТО», заявляют в финском ведомстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом отмечал, что в настоящее время НАТО не видит угрозы со стороны России по отношению ко всем странам альянса, включая Финляндию.

Ранее во Франции призвали не провоцировать Россию, у которой есть ядерное оружие.