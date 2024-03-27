В Сербии объяснили, с чем связаны «драматичные» заявления Вучича

Заявление президента Сербии Александра Вучича об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны может быть связано с западным шантажом, считает сербский политолог Стеван Гайич. Подобными «чрезвычайными обращениями» жителей пытаются подготовить к сдаче национальных интересов, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, Вучич в соцсетях опубликовал заявление о получении угрожающих интересам Сербии новостей, добавив, что в ближайшее время «будет тяжело, как никогда». Подробности он пообещал раскрыть позже. По мнению политолога, сообщение политика может быть связано с личным шантажом якобы из-за его связей с наркобизнесом.

«Снова идет давление на него, и он будет торговаться национальными интересами, — считает Гайич. — Это печальная ситуация, в которой Сербия находится как заложник, и это его проблема».

Что касается угрожающих обстоятельств, то под ними может подразумеваться вхождение Косово в Совет Европы – в этом случае Сербия его покинет, убежден эксперт. Он обвинил в этом Запад, заявив, что он помог Вучичу прийти к власти в 2012 году.

«У Запада есть большой спектр возможностей нам нагадить», — убежден политолог.

Заявление Вучича направлено на то, чтобы подготовить страну к «сдаче национальных интересов», уверен Гайич. По его словам, жители к подобным драматичным сообщениям привыкли и даже шутят, что примерно раз в неделю происходит «очередное чрезвычайное обращение» к народу.

Ранее Вучич назвал два сценария развития конфликта на Украине.