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Путин рассказал о ходе следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Путин: следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в «Крокусе»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер заявил, что рассчитывает на то, что Генеральная прокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта понесли справедливое наказание.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал экс-советника президента Украины Алексея Арестовича подонком, после слов о теракте в «Крокусе Сити Холле».

Арестович, рассуждая о трагедии в Подмосковье, «проговорился» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Также Песков заявил, что в Кремле не отрицают возможность связи виновников теракта в «Крокус Сити Холле» с руководством Украины, но не могут делать каких-либо заявлений по этой теме, пока идет следствие.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сказал, что атаковавших «Крокус» террористов могли использовать втемную ГУР или СБУ.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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