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В Крыму заявили, что целью НАТО является ослабление и расчленение России

Сенатор Цеков: целью НАТО является ослабление и расчленение России

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Global Look Press

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является ослабление и расчленение России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, 25 лет, прошедших после начала расширения НАТО на восток, доказали, что Североатлантический альянс является не оборонительным, а наступательным блоком. Основной целью НАТО является ослабление и расчленение России.

Цеков подчеркнул, что НАТО несет войну Европе. Альянс, прикрываясь демагогией о свободе и демократии, решили создать из Украины свой военный форпост и плацдарм против России.

Сенатор выразил уверенность, что со временем НАТО исчезнет с политической карты международного сообщества.

Ранее директор ЦРУ заявил, что помощь США позволит Украине наступать и наносить удары по Крыму.

До этого руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что Киев готовит «серьезную операцию в Крыму».

Ранее в Крыму назвали агрессией появление истребителей НАТО над Черным морем.

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