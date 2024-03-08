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Политолог заявил, что «слив» Зеленского практически неизбежен

Политолог Михеев заявил, что часы Зеленского ведут обратный отсчет

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Офис Президента Украины/Reuters

Политолог Сергей Михеев считает, что команда Владимира Зеленского в условиях отмены выборов на Украине скоро станет нелегитимной. Такое мнение он высказал в эфире «Радио Спутник в Крыму».

По его мнению, Зеленский скоро станет «совершенно нелегитимной фигурой», его авторитет падает, а команду главы Украины «западные кураторы будут однозначно уводить с политической сцены».

«Часы Зеленского тикают уже обратный отсчет, это по целому ряду признаков видно. Мне кажется, что «слив» Зеленского практически неизбежен», — сказал Михеев.

Политолог добавил, что остается открытым вопрос, «кто, как, когда это сделает и на кого он поменяется».

6 марта ЦИК Украины постановил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский останется легитимен на посту главы государства. Пока на Украине введено военное положение, президентские выборы проводить запрещено.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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