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Канада попросила «дополнительное время» для ответа по делу нациста Гунько

Посол Степанов рассказал, что Канада попросила еще время для ответа по Гунько

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Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил агентству РИА Новости, что представители канадского МИДа попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки) в ходе встречи с российским дипломатом.

«МИД Канады в ходе встречи с советником-посланником посольства попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с «делом Гуньки», — отметил Степанов.

Посол напомнил, что до этого Оттава отказала в экстрадиции Гунько. Однако он выразил интерес, будут ли правоохранительные органы Канады проводить проверку его прошлого и связь с массовыми убийствами и геноцидом в соответствии с канадским законодательством. Т

Также посол задал вопрос о том, будут ли рассмотрены обстоятельства получения Гунько гражданства Канады и указал ли он свою принадлежность к СС в анкете при приезде в страну.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Канаду прибежищем нацистов за отказ выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько.

Накануне Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами.

Ранее Трюдо прокомментировал слова Путина о выступлении нациста в парламенте Канады.

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