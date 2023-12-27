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В Эстонии раскрыли, сколько украинцев могут выслать на родину из-за мобилизации

Postimees: Эстония может выслать на родину около 10 тыс. украинцев по мобилизации

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Сергей Степанов/РИА Новости

В Эстонии находится около 10 тысяч украинцев, которые могут быть отправлены на родину на фоне мобилизации на Украине. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на источники в департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

«По нашим данным в период с 10 марта 2022 года по 24 декабря 2023 года статус временной защиты получили 50 337 граждан Украины. Из них совершеннолетних мужчин — 10 112», — сообщили изданию в департаменте.

Отмечается, что из этих десяти тысяч к возрастной группе 25-60 лет относятся 6725 человек.

До этого сообщалось, что Эстония готова высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, подлежащих мобилизации, «если они в этом нуждаются».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Ранее в партии Зеленского предостерегли депутатов от высказываний по мобилизации.

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