В партии Зеленского предостерегли депутатов от высказываний по мобилизации

Руководство партии Владимира Зеленского «Слуга народа» не рекомендует своим депутатам высказываться относительно законопроекта о мобилизации на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Верховной раде.

«Неформальное правило у нас сейчас: мы в стороне, пусть говорят военные», — заявил изданию близкий к руководству партии депутат на условиях анонимности.

По словам другого депутата, членам партии «донесли, что любая коммуникация по этому поводу чревата последствиями».

До этого директор министерства обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила о завершении работ по составлению электронного реестра украинских военнообязанных «Оберег».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Ранее Тимошенко отказалась голосовать за закон о мобилизации.