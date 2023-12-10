В Грузии посоветовали президенту не открывать «ящик Пандоры»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осуществит грубое нарушение конституции, если отправится за рубеж, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает грузинский «Первый канал». Так он отреагировал на планы главы государства по поездке в Чехию без согласования с правительством.

«Она [Зурабишвили] нарушает волю народа Грузии, это прямое неуважение к грузинскому народу, топтать под ногами государственный строй, и очень жаль, если это [ее поездка в Чехию] произойдет. Я уже говорил, что я бы посоветовал ей не открывать «ящик Пандоры» конституционных нарушений, потому что если она откроет этот ящик, то он теряет право указывать другим на нарушение конституции», — пояснил Папуашвили.

Он добавил, что Зурабишвили рискует нанести прямой удар по государственности Грузии. Папуашвили подчеркнул, что президент Грузии пытается добиться освобождения экс-главы государства Михаила Саакашвили из тюрьмы.

«Зурабишвили сохранила свою позицию только благодаря «Единому национальному движению» [оппозиционной партии, основанной Саакашвили], оно сорвало процесс импичмента, хотя нарушение конституции было очевидным», — заключил спикер парламента Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее в правящей партии Грузии заговорили о смещении Зурабишвили.