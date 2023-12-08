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Британия расширила санкции против трех стран

Британия расширила санкционный список в отношении Белоруссии, Сирии и Ирана

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Frank Augstein/AP

Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии, Сирии и Ирана. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

В частности, антибелорусский санкционный список расширен на 17 позиций, в него вошли судья верховного суда Белоруссии и сотрудники прокуратуры.

В отношении 16 человек были введены ограничения в связи с нарушением прав человека. Также на 8 позиций расширен санкционный список в отношении Сирии и на 5 — в отношении Ирана.

7 декабря Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River.

В санкционный список были включены имена Андрея Коринца, якобы также известного как Алексей Догужиев, и Руслана Перетятько, который якобы является сотрудником ФСБ РФ.

Прежде на этой неделе правительство Британии расширило список антироссийских санкций, включив туда 46 физических и юридических лиц РФ, Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые так или иначе связаны с поставкой в Россию запчастей для военных целей и для обхода ограничительных мер.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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