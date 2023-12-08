Глава ЦИК рассказала о подготовке к выборам президента России

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что к выборам президента России в 2024 году хорошо подготовились. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.

ЦИК РФ 8 декабря проводит первое заседание после объявления даты будущих президентских выборов.

Накануне Совет Федерации назначил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. «Справедливая Россия — За правду» уже объявила о намерении выдвинуть кандидатуру Владимира Путина. Сам президент о планах баллотироваться не заявлял, его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал «набраться терпения». Глава ЦИК РФ Памфилова допустила возможность трехдневного голосования — 15, 16 и 17 марта — и заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, проголосовать дистанционно не смогут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.