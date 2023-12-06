В США раскрыли, какое военное оборудование нужно Киеву этой зимой

Американские радары для систем противовоздушной обороны находятся на первом месте в списке военного оборудования, необходимого Киеву для продолжения боевых действий этой зимой. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Средства противовоздушной обороны занимают первое место в списке оборудования, необходимого Украине от союзников на зимние месяцы <…> В частности, Киев ищет радары ближнего радиуса действия Sentinel, которые предназначены для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотных летательных аппаратов, стационарных и винтокрылых самолетов», — говорится в сообщении издания.

Радары AN/MPQ-64 Sentinel используются для подачи сигналов средствам ПВО ближнего действия о местонахождении враждебных целей.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит замедления помощи от Запада.

Ранее сенатор конгресса США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что Соединенные Штаты очень скоро бросят Украину из-за политических игр республиканцев.