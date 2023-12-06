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Сенатор считает, что Украина на грани потери помощи от США

Сенатор Мерфи заявил, что США очень скоро бросят Украину

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J. Scott Applewhite/AP

Сенатор конгресса США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что Соединенные Штаты очень скоро бросят Украину из-за политических игр республиканцев. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя предстоящее голосование за пакет помощи Украине в конгрессе, Мерфи обвинил республиканцев в том, что они не позволяют принять бюджет на поддержку ВСУ. По мнению Мерфи, отказ от спонсирования Украины якобы может привести к вооруженному конфликту в Европе.

«Когда Владимир Путин будет входить маршем в Киев и Европу, республиканцам придется уживаться с тем фактом, что наши сыны и дочери будут сражаться, когда Владимир Путин войдет маршем в страну НАТО. Они, республиканцы, будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — заявил Мерфи.

До этого член верхней палаты конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов реакции на свои предложения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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