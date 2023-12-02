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Глава «Моссада» отозвал переговорщиков из Катара

Глава «Моссада» по приказу Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара

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Wikimedia Commons

Глава разведки «Моссад» Давид Барнеа отозвал команду переговорщиков из Катара после тупика в переговорах с движением ХАМАС относительно освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава «Моссада» Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль», — говорится в сообщении.

В канцелярии утверждают, что ХАМАС не выполнил свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по согласованному списку.

Отмечается, что глава «Моссада» поблагодарил ЦРУ, Египет и Катар за помощь по освобождению 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 граждан иностранных государств.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит работать с Каиром и Дохой над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа.

Накануне в МИД Катара заявили, что палестинское движение ХАМАС и Израиль продолжают переговоры по возобновлению перемирия в секторе Газа, однако возобновление ударов по Газе со стороны Израиля в первые часы после конца перемирия осложняет посредничество.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия.

Ранее Шварценеггер расплакался на встрече с выжившими после атаки ХАМАС израильтянами.

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