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США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора

Кирби: США предложили Венесуэле и Гайане решить территориальный спор мирно

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Alex Brandon/AP

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Гайане и Венесуэле следует найти мирное решение территориального спора до достижения договоренностей по этому поводу. Его слова передает РИА Новости.

«Мы однозначно дали понять, что поддерживаем мирное разрешение. Решение арбитража от 1899 года, которое определило сухопутную границу между Гайаной и Венесуэлой, должно соблюдаться, пока стороны не достигнут нового соглашения», — сказал Кирби.

По его словам, странам также следует дождаться решения Международного суда справедливости.

В сентябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, выступая на Генеральной ассамблее ООН заявил, что США хотят разместить базу в спорном районе Гайаны — территории Эссекибо, таким образом «милитаризовав» спор между двумя южноамериканскими странами.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США может ослабить санкции против Венесуэлы в случае, если Каракас «восстановит демократию».

Ранее президент Николас Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле в 2002 году.

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