На Украине заявили, что ни под каким предлогом не откажутся от Крыма и Донбасса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не откажется от Крыма и Донбасса ради вступления в Североатлантический альянс. Его слова приводит The Times.

Дипломат подчеркнул, что Украина не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года, страна продолжит бороться и не собирается отступать.

Он также добавил, что разочарован темпами поставок на Украину вооружений от Запада.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.