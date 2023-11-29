Украину и НАТО призвали готовиться к долгим и трудным боям

Украина и НАТО должны готовиться к длительным и сложным боям с российскими войсками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО в Брюсселе, сообщает ТАСС.
«Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», — сказал Столтенберг.
Кроме того, он призвал «не недооценивать Россию».
29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Киева с Североатлантическим альянсом.
По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.
29 ноября глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не получит приглашения в альянс в 2024 году.
При этом НАТО и Украина договорились сотрудничать по подготовке военных.
Ранее глава корпуса НАТО генерал Юрген-Иоахим фон Зандрарт оценил действия ВС РФ в ходе украинского конфликта.