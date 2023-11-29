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В МИД России рассказали о проблемах при организации СМИД ОБСЕ в Скопье

Захарова заявила, что России чинились козни при подготовке СМИД ОБСЕ в Скопье

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что России чинились различные козни при подготовке СМИД ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она сообщила, что основные проблемы возникли при организации совместной работы всех участников встречи.

«Такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что «довели» ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара», — рассказала Захарова.

Представитель МИД пообещала раскрыть все подробности после того, как будут собраны «все детали, решения и обстоятельства».

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ Латвии, Литвы и Эстонии приехать на заседание глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не отразится на судьбе организации.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Балтии будут бойкотировать встречу ОБСЕ из-за Лаврова.

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