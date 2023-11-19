В ВСУ отвергли заявления, что F-16 не изменят ход конфликта

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отверг заявления о том, что истребители F-16 не смогут изменить ход конфликта на Украине. По его словам, многоцелевые самолеты смогут «существенно повлиять на ход войны», передает ТАСС со ссылкой на телемарафон.

«Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты, и очень серьезно изменят. <...> Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет — это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны», — сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины необходимы современные модификации F-16. Игнат отметил, что истребители должны иметь характеристики, незначительно слабее российских.

«Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе и ряд других факторов, которые имеет многоцелевой самолет, то есть F-16, определенной модификации», — заявил он.

Украине необходимы самолеты, которые смогут наносить удары по целям на земле, в воде и воздухе, а также смогут обеспечивать защиту от ракет и дронов, констатировал Игнат.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретики по срокам передачи истребителей F-16 Украине. По его словам, подготовка пилотов продолжается.

«Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время…», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что «никто не отправит пилотов управлять самолетами без полной подготовки».

Ранее в Пентагоне рассказали о последствиях передачи Украине F-16.