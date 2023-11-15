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В Пентагоне рассказали о последствиях передачи Украине F-16

Пентагон: поставка Западом F-16 Киеву фундаментально не изменит расстановку сил

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте с Россией, передает ТАСС.

Говоря о планах поставок Киеву самолетов F-16, он заявил, что это будет важным дополнением к потенциалу Украины, но не станет в корне меняющим ситуацию фактором.

«Это даст им (украинским властям — прим. ТАСС) приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», — отметил Кендалл.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретики по срокам передачи истребителей F-16 Украине.

В Пентагоне заявляли, что украинским пилотам понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США.

Ранее политолог назвал главную проблему с поставками F-16 Украине.

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