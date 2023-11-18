В США рассказали о серьезных проблемах Байдена в преддверии выборов

До выборов 2024 года осталось меньше года и, вероятно, президент США Джо Байден станет кандидатом от Демократической партии, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что сделав выбор в пользу действующего главы Белого дома, демократам придется принять «неудобную правду» о политике.

«У Джо серьезные проблемы, и не только с ухудшающимся физическим и когнитивным здоровьем или его масштабными политическими провалами. Обвинения в коррупции против президента и его семьи — они очень, очень реальны. Многочисленные расследования палаты представителей и сената уже подробно описали обширный денежный след, и все они свидетельствуют о поступлении иностранной наличности прямо на банковские счета семьи Байден. Теперь, согласно многочисленным свидетелям и информаторам, электронным письмам и текстовым сообщениям, Байдены продавали доступ и влияние», — пояснил Хэннити.

Он добавил, что о предполагаемой коррупции Байдена стало известно еще до прошлых президентских выборов, но в тот раз информация подверглась цензуре. Хэннити подчеркнул, что теперь у либеральных медиа не получится «скрыть правду о главе государства».

Ранее в конгрессе США выразили беспокойство из-за «снижения когнитивных способностей» Байдена.