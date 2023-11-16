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Кэмерон после необъявленного визита в Киев посетил Одессу

Глава МИД Британии Кэмерон после Киева посетил Одессу

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Alberto Pezzali/AP

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ходе визита на Украину посетил Одессу, таким образом он стал первым министром Соединенного Королевства, который сделал это после начала СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Великобритании.

«Министр иностранных дел посетил черноморский портовый город Одессу. Он стал первым министром правительства Великобритании, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России», — следует из заявления.

До этого новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с рабочим визитом на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел встречу с Кэмероном во время визита последнего в Киев.

13 ноября Дэвид Кэмерон занял пост главы британского МИД. В своем первом комментарии в новой должности политик заявил о готовности помогать «обеспечивать безопасность и процветание» страны. Он также выразил готовность поддерживать союзников Британии в украинском кризисе.

Ранее в Госдуме увидели опасность для России после назначения Кэмерона главой МИД Британии.

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