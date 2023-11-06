Греция призвала к непрерывной гумпомощи для Газы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС. По информации агентства, в рамках диалога стороны поговорили об обострении палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

«Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Премьер-министр повторил позицию Греции, касающуюся терроризма [движения] ХАМАС и права Израиля на самооборону <...> Мицотакис подчеркнул свою растущую обеспокоенность по поводу защиты мирного населения в секторе Газа и указал на необходимость гуманитарных пауз и непрерывного потока необходимой гуманитарной помощи в сектор Газа», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в превращении юга Газы в «концентрационный лагерь».