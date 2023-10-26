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Лукашенко анонсировал скорые переговоры с Путиным фразой «есть о чем поговорить»

Лукашенко планирует вскоре созвониться с Путиным

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Sputnik/Alexander Demyanchuk/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует «сегодня-завтра» провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

В ходе общения министр передал белорусскому президенту «приветы» от Путина, добавив, что расскажет ему о встрече.

«Спасибо, не забудьте ему также передать. Я с ним созвонюсь сегодня-завтра, есть о чем поговорить», — ответил Лукашенко.

7 октября между лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения. Он также заявил, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление белорусско-российских связей и последовательную позицию по дальнейшему углублению межгосударственной интеграции.

До этого Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о двух крупных совместных проектах. Президент Белоруссии поделился планами во время встречи в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Ранее Лукашенко рассказал про совет Путина о рабочей резиденции.

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