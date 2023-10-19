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Украина начала переговоры с Францией о гарантиях безопасности

Украина начала двусторонние переговоры с Францией по гарантиям безопасности

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Украинская делегация начала первый раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о так называемых гарантиях безопасности для Киева, сообщает Офис президента Украины.

«Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время», – говорится в сообщении.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква, следует из заявления. В переговорную группу также вошли заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что уже 20 государств Европейского союза (ЕС) присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Он ожидает, что к ним присоединятся и оставшиеся семь стран организации.

Он также выразил надежду, что до конца года Украина заключит первые двусторонние соглашения с партнерами по «гарантиям безопасности».

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

До этого Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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