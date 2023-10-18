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Запад ослабил формирование консенсуса по осуждению РФ, поддержав Израиль

FT: поддержка Израиля Западом ослабила формирование консенсуса по осуждению РФ

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Reuters

Западные страны, поддержав Израиль, подорвали свои усилия по достижению консенсуса о необходимости поддержания «глобального порядка» и осуждения военной операции России на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

В первые дни после нападения боевиков ХАМАС на Израиль некоторые западные дипломаты были обеспокоены тем, что »США дают Израилю карт-бланш на нападение на Газу в полную силу», говорится в материале.

Это подорвало усилия Запада по достижению консенсуса о необходимости поддержания глобального порядка со странами Глобального Юга, подчеркивает FT. Кроме того, реакция западных стран на планы Израиля нанести ответный удар по Газе «свела на нет» работу по изображению РФ «мировым изгоем» за нарушение международного права, которая длилась несколько месяцев.

«Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом, была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают... Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?» — заявил изданию высокопоставленный дипломат.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий после ее визита в Израиль.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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