Шольц прибыл в Каир из Тель-Авива

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Каир после задержки рейса из-за сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве. Об этом сообщает DPA.

По данным агентства, правительственный лайнер приземлился в столице Египта в ночь на 18 октября. В Каире у канцлера запланирована встреча с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Ожидается, что основной темой переговоров станет вопрос освобождения заложников, находящихся у радикального палестинского движения ХАМАС. В числе заложников также есть граждане Германии.

До этого сообщалось, что Шольц был вынужден срочно покинуть самолет вместе с правительственной делегацией перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сирен воздушной тревоги.

14 октября главы министерств иностранных дел Турции и Германии Хакан Фидан и Анналена Бербок обсудили эвакуацию из сектора Газа и доставку гуманитарной помощи.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.