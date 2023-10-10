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НАК заявил о попытках западных спецслужб дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе

Бортников: западные спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку на Кавказе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Западные спецслужбы пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку на Северном Кавказе. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников, которого процитировал информационный центр НАК.

В своем выступлении Бортников отметил, что на территории округа наблюдаются активность международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения спецоперации.

«Западные спецслужбы не оставляют попыток дестабилизировать социально-политическую обстановку на Северном Кавказе», — подчеркнули в инфоцентре.

В НАК напомнили, что с 2022 года в СКФО было совершено два и предотвращено 37 преступлений террористической направленности. Их готовили сторонники ИГИЛ (организация запрещена в России), а также граждане, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями.

В начале августа НАК заявил о новых террористических угрозах от спецслужб Украины.

Ранее директор ФСБ назвал цели спецслужб Украины в РФ.

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