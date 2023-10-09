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Экс-командующий КСИР сделал прогноз по срокам эскалации в Израиле

Экс-командующий КСИР Могаддам: эскалация в Израиле продлится около 10 дней

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Ronen Zvulun/Reuters

Один из экс-командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), эксперт по военным вопросам Хосейн Канаани Могаддам в беседе с РИА Новости предположил, что активные боевые действия между Израилем и Палестиной продлятся еще около 10 дней, после при посредничестве Вашингтона и Каира между сторонами будет возможно перемирие.

По его словам, Израиль «постарается возместить свой позорный проигрыш» бомбардировками сектора Газа.

Говоря о том, вступят ли группы палестинского сопротивления с занятых территорий, Могаддам отметил, что еще не все силы Палестины участвуют в конфликте. Он уверен, что присутствие, например, ливанского движения «Хезболла», может кардинально изменить ситуацию.

Кроме этого, он добавил, что одно из условий перемирия будет заключается в том, чтобы стороны остались на своих территориях до выяснения дальнейших действий.

До этого в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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