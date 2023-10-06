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Президент Узбекистана оценил отношения с Россией

Мирзиёев: в отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов

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Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что нерешенных вопросов между Москвой и Ташкентом нет. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом у нас нет ни одного нерешенного вопроса, мы все наши договоренности решаем», — подчеркнул президент Узбекистана.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о ходе визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Представитель Кремля назвал визит Мирзиёева в Москву большим днем для российско-узбекских отношений.

4 октября пресс-служба президента Узбекистана сообщила о его официальном визите в РФ по приглашению Владимира Путина. По информации пресс-службы, помимо встречи с Путиным у Мирзиёева запланирована беседа с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

5 октября Мирзиёев прибыл из Казани, где он встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в Москву. В аэропорту «Внуково-2» его встретили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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