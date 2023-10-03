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Италия готовит новый пакет помощи Украине, Зеленский просит усиления ПВО

la Repubblica: Зеленский попросил у Италии усиления ПВО с новым пакетом помощи

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Восьмой пакет военной помощи Италии Украине может быть готов к концу 2023 года, Киев запросил у Рима материалы для укрепления системы ПВО. Об этом сообщила итальянская газета la Repubblica, передает РИА Новости.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил о подготовке нового пакета военной помощи Киеву. По его словам, «в списке не только смертоносное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения».

Как отмечает газета, пока неизвестно передачу каких именно систем вооружения рассматривает правительство Италии. В статье также подчеркивается, что после того, как Италия совместно с Францией поставила Украине системы Samp-T, Владимир Зеленский «попросил снова внести вклад в противовоздушную оборону городов» Украины.

По данным la Repubblica, запросы Украины не совпадают с имеющимся у итальянских ВС запасом вооружений, потому итальянское Минобороны «предпочло бы завершить процесс тайно и без публичных заявлений, а затем обнародовать окончательные решения».

Ранее в Италии назвали Украину главной повесткой следующего саммита G7.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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