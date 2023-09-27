В Кремле оценили отставку спикера палаты общин Канады после выступления нациста

Правительство Канады должно взять на себя ответственность за выступление в парламенте страны 98-летнего Ярослава Хунки, который воевал в составе 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина». Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты попросили представителя президента России оценить отставку спикера канадской палаты общин Энтони Рота. Корреспонденты отметили, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов посчитал подобное решение недостаточным.

«Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста... Конечно, здесь мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать тем, кто собирается придать правосудию, этого преступника», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет именно о Ярославе Хунке. При этом пресс-секретарь главы государства назвал понятным решение Рота взять на себя ответственность за случившееся.

Тем не менее Песков задался вопросом, что теперь делать с самим парламентом, который «стоя рукоплескал фашисту».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что спикер палаты общин Канады стал «козлом отпущения» в скандале с выступлением нациста в парламенте королевства.