Мэр Варшавы отреагировал на обвинения Зеленского в адрес Польши

Вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генеральной Ассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, передает телеканал Polsat.

По его словам, глава украинского государства «преувеличил».

«Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», — сказал польский чиновник.

22 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Зеленского никогда больше не оскорблять поляков.

Он напомнил, что глава Украины произнес оскорбительные слова во время своего выступления в ООН. По словам премьер-министра, больше «поляки этого не допустят». Моравецкий отметил, что защита польского доброго имени — это «важнейшая задача» правительства республики. Он обратил внимание, что в нынешней геополитической ситуации польские власти намерены отстаивать все свои аргументы.

19 сентября Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ряд европейских друзей Украины «подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из (поставок) зерна триллер».

Ранее в Польше раскритиковали Зеленского за чествование ветерана дивизии СС «Галичина».