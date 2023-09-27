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В СМИ считают, что Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию

País: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию

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Kevin Lamarque/Reuters

По словам обозревателя Кристиана Сэгуры из издания País, Украине грозит возможный раскол аналогично ситуации на Корейском полуострове.

Сэгура отмечает, что на Украине возник страх, что конфликт может привести к разделению страны на две части, подобно тому, как это произошло на Корейском полуострове. Он также упоминает, что в политических дебатах о будущем Украины появился призрак «холодной войны».

Автор отмечает, что многие политики и аналитики ранее высказывались о возможности корейского сценария для Украины, но только в этом году эта идея стала реальностью. Он ссылается на высказывания секретаря СНБ Украины Алексея Данилова, который упоминал о предложении «корейского варианта» для Киева.

Сэгура напоминает, что Пхеньян и Сеул формально находятся в состоянии войны, так как Корейская война 1950–1953 годов завершилась подписанием перемирия, а не мирным договором. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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